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Тысячи российских новостроек попали в зону риска

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Около 3,2 тысячи новостроек в 75 субъектах России являются проблемными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Алексея Ниденса.

По его словам, в настоящее время недостроено 17 миллионов квадратных метров жилья, в результате чего пострадали примерно 280-300 тысяч семей. Ниденс подчеркнул, что конкурсное производство (завершение процедуры банкротства) открыто по застройщикам 2,2 тысячи домов.

В октябре 2019 года риелторы подсчитали, что примерно 24 процента строящегося в России жилья — потенциально проблемные объекты. Застройщики этих жилых комплексов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам. Больше всего зданий, возведение которых оказалось под угрозой срыва, находится в Красноярском, Краснодарском краях, Башкирии и Ленинградской области.

Ранее Центробанк обнаружил, что как минимум в трети регионов страны не открыто ни одного эскроу-счета, который предназначен для безопасной расплаты с застройщиком.

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