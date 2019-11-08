Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

В России на стадии банкротства находятся застройщики примерно 1,7 тысячи строящихся домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.

Он подчеркнул, что это только те застройщики, которых власти официально признали банкротами. Мутко также отметил, что необходимо более ответственно подходить к проблеме обманутых дольщиков и принимать решения по достройке проблемных объектов.

В октябре 2019 года был принят закон о выплате компенсаций членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в случае если застройщик объявил о банкротстве до завершения строительства дома.

Мера распространятся на все российские ЖСК вне зависимости от даты их создания. Член кооператива, получивший компенсацию, автоматически перестает состоять в объединении, а его право требования по обязательствам переходит Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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