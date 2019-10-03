России пообещали волну проблем с жильем

В скором времени число обманутых дольщиков в России может значительно увеличиться, считает председатель комитета по строительству ассоциации «Опоры России» Дмитрий Котровский. Его видение ситуации на рынке жилья опубликовано на портале организации.

Как отметил эксперт, многие строительные компании, работающие на российском рынке жилья, могут в скором времени оказаться на грани банкротства. Это приведет к проблемам с реализацией проектов. По состоянию на 1 октября в зону риска попадает 661 застройщик.

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«Исходя из практики последних лет, в отношении таких компаний будут начаты процедуры банкротства, а дольщики, которые купили в их объектах квартиры, будут включены в реестр обманутых дольщиков и будут ждать, когда государство построит и передаст им их жилье», — пояснил Котровский.

По оценкам рабочей группы по защите прав дольщиков партии «Единая Россия», в настоящее время в России насчитывается примерно 200 тысяч пострадавших соинвесторов строительства жилья, отметил специалист. В 2020-2022 годах их число рискует возрасти на 176-340 тысяч человек.

«Многие компании взяли паузу и будут наблюдать за правоприменительной практикой (в части финансирования строительных проектов — прим. «Ленты.ру»), — заявил Котровский. — Более того, большое количество компаний в стране уже заявили, что завершат текущие проекты и будут реализовывать свой предпринимательский талант в других отраслях».

Ранее сообщалось, что российские застройщики стали чаще банкротиться: в период с 1 января по 10 сентября 2019 года в стране выявлены 133 обанкротившиеся строительные компании. За весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

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