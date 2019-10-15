Россиянам заплатят за недостроенное жилье

Госдума в окончательном чтении приняла закон о выплате компенсаций членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в случае если застройщик объявил о банкротстве до завершения строительства дома. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ уравнивает в правах обычных дольщиков и членов ЖСК. Теперь они смогут рассчитывать не только на господдержку (финансирование достройки проблемных объектов), но и на денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья за счет фонда помощи обманутым дольщикам. Выплаты будут осуществляться при условии, что завершение строительства признано нецелесообразным.

Как заявил один из инициаторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мера распространятся на все российские ЖСК вне зависимости от даты их создания. Член кооператива, который получает компенсацию, автоматически перестает состоять в ЖСК, а его право требования по обязательствам переходит Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Первые компенсации начнут выплачивать в декабре 2019 года. Минимальный размер выплаты должен быть не менее суммы, ранее внесенной пайщиком в кооператив.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько лет требуется срочно решить проблему обманутых дольщиков. По словам главы государства, необходимо в принципе избавиться от такого позорного словосочетания и явления.

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