Раскрыт план по вводу многоквартирных домов в Подмосковье

В Подмосковье в 2020 году планируется выдать ключи более чем десяти тысячам дольщиков, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Ее цитирует РИАМО.

По ее словам, в первом квартале планируется ввести в эксплуатацию 15 многоквартирных домов, далее буду сданы еще 64 многоквартирных дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить проблемы 19 тысяч дольщиков. С начала текущего года ключи от квартир получили 17 тысяч человек. При этом основной ввод в эксплуатацию жилых объектов пришелся на третий квартал текущего года.

Осенью 2017 года Воробьев заявил, что власти будут сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке. По его словам, совместно с Министерством строительства разрабатываются программы по недопущению появления новых долгостроев на территории области.