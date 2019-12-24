В России предрекли исчезновение обманутых дольщиков

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун предрек исчезновение обманутых дольщиков в России. По его словам, проблема будет полностью решена к 2023 году, сообщает «Интерфакс».

Говорун заявил, что в стране на данный момент насчитывается 200 тысяч обманутых дольщиков. Чтобы восстановить их права, в фонде потратят 65 миллиардов рублей — это средства как самой организации, так и выделенные из федерального и региональных бюджетов.

По словам гендиректора фонда, уже восстановлены права восьми тысяч обманутых дольщиков в 13 субъектах России, достраиваются 90 домов в Московской и Нижегородской областях. Завершено строительство 13 домов, жители получают ключи.

Также Говорун отметил, что в России на данный момент заброшено и недостроено более трех тысяч домов. «По сути, это миллионный город на территории нашей страны», — подчеркнул глава фонда.

Ранее Госдума приняла закон о выплате компенсаций членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Компенсация полагается в том случае, если застройщик объявил о банкротстве до завершения строительства дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru