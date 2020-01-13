В Москве построили рекордное количество жилья

Пять миллионов квадратных метров жилья построили в Москве в 2019 году, что стало рекордным показателем с 1965 года. Тогда в городе велось массовое строительство хрущевок. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Объем жилищного строительства в столице в прошлом году почти сравнялся с показателями 1965 года, когда было сдано около пяти миллионов квадратных метров. В 2019 году в Москве построили 4,96 миллиона «квадратов». Для сравнения, при Юрии Лужкове в 2007 году построили 4,82 миллиона квадратных метров, что на тот момент стало рекордом XXI века.

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Как отмечает издание, не последнюю роль в росте объемов строительства 2019 года сыграла московская программа реновации жилищного фонда. «В прошлом году за счет бюджета введено 45 домов площадью более одного миллиона квадратных метров», — сказал заммэра. В 2020 году по программе реновации в столице планируется ввести еще 65 домов.

По словам Хуснуллина, подобного рекорда удалось добиться прежде всего за счет расширения административных границ Москвы в 2011-2012 годах. В прошлом году лишь 1,1 миллиона из всего объема построенного жилья было размещено в пределах старых границ города. Еще одним фактором значительного роста строительства жилья в Москве, по словам чиновника, стали изменения долевого законодательства, стимулировавшие застройщиков быстрее сдавать дома.

Максимум по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году был достигнут и в Санкт-Петербурге — впервые с 2014-го. Всего с 2014 по 2018 год в Петербурге ввели 16,9 миллиона квадратных метров жилья. Наибольшее число домов было построено в Приморском районе.

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