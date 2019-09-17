В Петербурге ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья

Максимум по вводу жилья в эксплуатацию был достигнут в Санкт-Петербурге в прошлом году впервые с 2014-го. Об этом стало известно в ходе совещания с участием временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова и членов правительства, пишет «Петербургский дневник».

Беглов отметил, что сейчас городу необходимо убрать разрыв между жилищной и социальной застройкой. Так, по его словам, Петербургу не хватает 169 детских садов, 89 школ и 54 объекта здравоохранения. Также нужно предусмотреть размещение парков, и в этом моменте выслушать мнение горожан, подчеркнул врио губернатора.

По данным «Петербургского дневника», всего с 2014 по 2018 год в Петербурге ввели 16,9 миллиона квадратных метра жилья. Наибольшее число домов построено в Приморском районе.

В августе Александр Беглов призвал учитывать мнение жителей Санкт-Петербурга при разработке планов и программ развития города. Он добавил, что власти выбрали курс на открытое правительство, и теперь каждый петербуржец может принимать участие в формировании бюджета.

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