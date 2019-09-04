Петербуржцы выбрали название для предложенного Бегловым парка

Завершено онлайн-голосование по выбору названия будущего арт-парка в историческом центре Санкт-Петербурга. Лидером стал вариант «Тучков буян», сообщает ТАСС.

По словам президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Олега Романова, на интернет-портале проекта проголосовали 24,8 тысячи человек. 27 процентов из них выбрали «Тучков буян».

«Показательно, что наши горожане очень неравнодушны к этой теме и очень трепетно относятся к тому, что там будет дальше», — отметил Романов.

Среди других вариантов, которые предлагали и сами горожане, были «Романовский» (22 процента голосов), «Петроградский» (11 процентов), «Сердце Петербурга» (9) и «Невский сад» (7).

В городе пройдет еще одно голосование, 8 сентября, в день выборов губернатора Петербурга. «Окончательную точку, наверное, будет экспертная группа ставить», — предположил Романов, добавив, что итоговое название станет известно в октябре.

В этом же месяце стартует международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка, сообщил гендиректор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Денис Леонтьев. Конкурс будет проводиться при поддержке ДОМ.РФ в партнерстве со «Стрелкой».

Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана расположится на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного там судебного квартала. Идея проекта принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, который и предложил ее в апреле текущего года. Инициативу одобрили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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