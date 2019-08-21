Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал Пионерский парк в Калининском районе города, в котором ранее завершилась реконструкция. Об этом в среду, 21 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, работы по благоустройству были выполнены в срок, как и планировалось. «Я доволен, хорошо выполнены и качественно работы, и жители довольны», — сказал он.

Отмечается, что модернизация Пионерского парка началась в мае текущего года. За несколько месяцев были обновлены газоны и дорожки, отремонтирована асфальтовая площадка на 1,3 тысячи квадратных метров и памятная стела, а также установлены новые садовые диваны, урны, цветочные вазы и обустроена детская площадка с искусственным покрытием и 15 элементами игрового оборудования.

Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок. Кроме того, по его мнению, необходимо заняться зонированием общественных пространств. «Для людей серебряного возраста, для детишек и спортивные сооружения для подростков», — пояснил он.

Всего в Санкт-Петербурге обустраивается 145 объектов, в их числе — полсотни садов, парков и скверов городского значения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!