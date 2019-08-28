Беглов поручил учитывать мнение жителей в планах развития Петербурга

Планы и программы развития Санкт-Петербурга должны учитывать мнение жителей города. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, подводя итоги конкурса «Родной район». Его слова приводятся на сайте местной администрации.

По итогам конкурса первое место занял Красногвардейский район с флагманским проектом по благоустройству набережной реки Охта. На второй строчке — Петроградский, предложивший благоустроить Южную дорогу. Третье место отдано Центральному району с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления злокачественных онкологических заболеваний на ранней стадии.

«Районы, представившие лучшие программы, получат солидные призы: за первое место — 100 миллионов рублей, за второе — 50 миллионов рублей и за третье — 25 миллионов рублей. Эти деньги вы сможете использовать на реализацию представленных проектов, однако прошу вас провести опрос жителей и учесть их пожелания в тратах дополнительных премиальных средств», — сказал Беглов, обращаясь к представителям районов.

Врио губернатора Петербурга отметил, что сейчас каждый район города имеет четкую и содержательную программу развития. По его словам, власти выбрали курс на открытое правительство, и теперь каждый петербуржец может принимать участие в формировании бюджета.

Конкурс среди районов на лучшую программу развития стартовал в начале текущего года. В нем приняли участие 18 районов. В каждой их программе особое внимание уделялось флагманскому проекту, который учитывает специфику района и его потребности.

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