Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября

Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов, совершив пробную поездку по строящимся станциям, пишет ТАСС.

По его словам, станции готовы на 95 процентов. Беглов добавил, что приемка станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» состоится 30 августа. Кроме того, как рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, вокруг трех объектов на 90 процентов завершено благоустройство строительных площадок.

Фрунзенский радиус петербургского метрополитена расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии и проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Ожидается, что пропускная способность составит 40 пар поездов в час. Стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 миллиарда рублей.

20 августа в ходе теледебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в ближайшие пять лет появятся семь новых станций метро. По словам врио главы города, в Северной столице будет создана транспортная система, которая позволит жителям «из любой точки города добраться в место назначения за 15-20 минут».

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