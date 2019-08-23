Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса «Мой город — мои возможности». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Беглов подчеркнул, что задача конкурса — «подготовить новую, молодую управленческую команду» для города. Он отметил, что это только первые представители новой плеяды управленцев, которые благодаря победе будут работать в исполнительных органах государственной власти. По итогам конкурса в кадровый резерв городского правительства будут включены 30 человек.

В мероприятиях финала приняли участие 249 человек, победителями стали 99 участников. Они получат наставников из числа самых высокопоставленных руководителей Санкт-Петербурга. В Совет наставников конкурса входят 40 человек: это высшие чиновники правительства, включая Беглова и всех вице-губернаторов, топ-менеджеры крупных компаний, руководители организаций культуры и спорта. Победители также смогут пройти обучение современному менеджменту и технологиям в одном из ведущих вузов Санкт-Петербурга и получить приглашение на стажировку в правительстве и компаниях города.

Организаторы также сформировали топ-30 лучших участников. Это конкурсанты, набравшие самые высокие баллы в состязаниях финала. Они будут включены в кадровый резерв правительства Санкт-Петербурга. В перспективе это предполагает назначения на руководящие должности в городских органах власти и органах муниципального управления.

Конкурсанты прошли несколько уровней отбора. В финале эксперты оценивали участников, наблюдая за их работой в командах.

«Особенностью этого конкурса стало то, что финалисты работали над одной конкретной и непростой проблемой. Это повышение уровня счастья горожан. Честно говоря, мы даже не ожидали настолько эмоционального отклика и такой глубокой и содержательной работы. Участники серьезно погрузились в тему, и те инициативы, с которыми они вышли по итогам обсуждения, интересны, полезны и заслуживают того, чтобы их передать в департаменты правительства Санкт-Петербурга, курирующие социальную политику и городскую среду», — прокомментировала итоги финала руководитель блока оценочных мероприятий Конкурса Юлия Иванова.

Конкурс «Мой город — мои возможности» проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Проект направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей и их развитие.

Конкурс проводится по аналогии с проектом «Лидеры России», одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», которая была создана по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году.

