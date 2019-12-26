Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на ЖКУ устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах.

Материалы по теме В России изменят схему оплаты ЖКХ Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?

Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — 6,5 процента, Дагестана — 5,2 процента, Ингушетии — 5,1 процента, Кабардино-Балкарии — 5,4 процента. Самый низкий индекс установлен в Ненецком автономном округе — 2,4 процента. В большинстве регионов он составляет от 3,6 процента до четырех. В Москве планка определена на уровне пяти процентов, в Санкт-Петербурге — 3,8 процента.

В ноябре этого года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!