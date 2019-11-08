В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что вакханалия 90-х и 2000-х годов — незаконное повышение тарифов ЖКХ — прекращена, сообщает ТАСС .

Артемьев сказал, что появилась возможность в перспективе снижать цены за коммунальные услуги. Это произошло, по его мнению, в связи с принятием федеральных законов, которые «устранили лазейки» для регионов, чтобы бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений.

Глава ФАС подчеркнул, что в 2018 году удалось пресечь более 800 попыток незаконного повышения цен за услуги ЖКХ. В ситуации с долгосрочными тарифами по принципу «инфляция минус» нет никакого смысла ежегодно устанавливать новые, в 90 процентах случаев они будут снижаться, заключил Артемьев.

Ранее эксперты подсчитали рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Самое большое повышение ожидает жителей Чечни — 6,5 процента.

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