Названы главные коммунальные проблемы россиян

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В третьем квартале 2019 года жителей многоквартирных домов (МКД) больше всего волновали неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт жилых зданий (19 процентов опрошенных), неточное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) (15,3 процента) и плохое управление МКД (12 процентов). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Также россияне недовольны некачественно выполненным капитальным ремонтом или его отсутствием — таких насчитывается 10,4 процента. Чуть меньше (7,4 процента) назвали проблемой неблагоустроенную придомовую территорию.

Шесть процентов опрошенных жителей МКД беспокоит ситуация с твердыми коммунальными отходами. Цена за вывоз мусора растет, а людям нередко приходят двойные начисления за одну и ту же услугу.

Рейтинг составлен на основе обращений граждан (всего около 6,5 тысячи заявок).

В сентябре текущего года эксперты назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ. Ими стали Камчатка, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В данных субъектах страны плата за ЖКУ «съедает» до 15 процентов семейного бюджета.

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