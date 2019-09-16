Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

По данным аналитиков, на Камчатке такая статья расходов, как плата за ЖКУ, «съедает» до 15 процентов семейного бюджета, или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также много тратят на «коммуналку» в Магаданской области (14 процентов бюджета) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5 процента). В обоих регионах ежемесячная плата за ЖКУ превышает 8 тысяч рублей.

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Меньше всего в свою очередь платят в Дагестане (4,6 процента семейного бюджета, или 2,4 тысячи рублей в месяц). Также низкие показатели в Ингушетии (4,8 процента), Хакасии и Татарстане (7,1 процента), Чечне (7,2 процента) и Забайкалье (7,3 процента). В Москве на ЖКУ уходит 8 процентов заработка, или около 6,5 тысячи рублей в месяц.

Эксперты объясняют позиции регионов в рейтинге влиянием различных факторов — это уровень тарифов, уровень доходов жителей в конкретном субъекте РФ, доля населения, проживающего именно в квартирах, а также природно-географические причины.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги составили 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

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