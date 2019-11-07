В России задумались о новом расчете стоимости капитального ремонта

В Минстрое России не исключили пересмотр подхода к расчету стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.

Он заявил, что, возможно, стоит перейти на двухтарифную форму оплаты капремонта с минимальной стоимостью для граждан. По словам Егорова, в настоящее время в стране наблюдается сильный разрыв между запущенными программами капитального ремонта и финансовой устойчивостью.

По данным Фонда ЖКХ, средний по России минимальный взнос за капремонт составляет 8,6 рубля за квадратный метр жилья.

Ранее в Минстрое заявили, что программа ремонта ветхого жилья за счет граждан, которую планируют рассмотреть в Госдуме, не приведет к увеличению квартплаты.

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