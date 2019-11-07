Россиян успокоили по поводу роста квартплаты

Программа ремонта ветхого жилья за счет граждан не приведет к увеличению квартплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

Инициативу о ремонте ветхого жилья на средства россиян обсудят 7 ноября на слушаниях в Госдуме. В Минстрое утверждают, что в данном законопроекте не содержится никаких изменений в отношении взносов граждан за капитальный ремонт. Для жильцов аварийных домов сохранят все действующие гарантии жилищных прав. Также при их переселении будут установлены дополнительные меры поддержки.

Ранее 7 ноября сообщалось, что в Минстрое рассматривают возможность ремонта ветхих домов за счет граждан. Также для восстановления зданий с износом более 70 процентов планируют привлекать дополнительное финансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Эксперты считают, что взносы россиян в подобной ситуации могут оказаться бесполезными, поскольку ветхое жилье в конечном счете придет в негодность. Тогда ему потребуется не просто капремонт, а полномасштабная реконструкция.

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