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В квартире россиянки сняли батареи и заставили платить за отопление

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В квартире жительницы Кировской области сняли батареи, при этом коммунальные службы продолжили начислять женщине платежи за центральное отопление. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека Александра Панова.

Инцидент произошел в Светлогорском сельском поселении. В 2017 году в квартире одной из местных жительниц в ходе капитального ремонта дома сняли батареи. В течение двух последующих лет женщина обогревала свое жилище с помощью печки, однако на ее имя продолжали поступать платежки, включающие расходы на центральное отопление.

Женщина обратилась в сельскую администрацию с жалобами на неправомерное начисление коммунальных услуг, однако, как сообщается на сайте кировского омбудсмена, местные власти посоветовали ей «самостоятельно установить радиаторы отопления и решить вопрос по оплате непредоставленной коммунальной услуги».

После этого женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека. При его содействии по решению районной прокуратуры в квартире заявительницы установили новые приборы отопления. В сообщении омбудсмена не уточняется, удалось ли решить проблему с некорректно начисленными платежами за центральное отопление квартиры.

Ранее житель Ростова-на-Дону опубликовал в соцсетях снимок коммунальной платежки, которая пришла на имя его деда, скончавшегося в 1985 году. В комментариях к фотографии другие горожане отметили, что сталкивались с похожими проблемами.

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