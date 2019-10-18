Жители российского города получили коммунальные платежки на мертвецов

Житель одного из многоквартирных домов Ростова-на-Дону пожаловался в соцсетях на управляющую компанию, которая насчитала долг за ЖКУ его деду, который давно скончался.

Ростовчанин выложил в интернет фото квитанции, которая пришла на имя деда от коммунальщиков, а также снимок свидетельства о его смерти. На фотографии видна дата получения свидетельства — апрель 1985 года. В квитанции указана сумма задолженности — чуть более 300 рублей.

Автор поста сопроводил его краткой справкой о произведении Николая Гоголя «Мертвые души». «А у нас в Ростове-на-Дону управляющая компания начала писать третий том ["Мертвых душ"], видимо, где-то нашли черновики Н.В. Гоголя», — добавил ростовчанин.

В комментариях к посту другие жители города отметили, что также сталкивались с подобными некорректными начислениями со стороны УК. «У меня прадеда пять лет в живых нет, а его все зовут на выборы (...) А еще за мусор с начала реформы на него квитанции начали приходить», — написала одна из пользовательниц. «Это классика», — добавил другой комментатор.

В 2018 году в одной из квартир Барнаула была обнаружена мумия одной их жительниц подъезда. Останки пролежали в квартире около десяти лет, все эти годы соседи были уверены, что женщина уехала в другой город. На имя усопшей исправно поступали квитанции об оплате услуг ЖКХ.

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