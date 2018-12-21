В России до Нового года откроют горячие линии по мусорной реформе

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости открыть до конца текущего года горячие линии для населения по вопросам реализации реформы твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба ведомства.

Разъяснительная работа должна вестись по всем 11 приоритетным направлениям. Результаты выполняемых работ, в частности, по возведению объектов инфраструктуры системы обращения с отходами должны быть представлены общественному контролю.

Министр акцентировал внимание на том, что 2019 год станет основополагающим для национального проекта «Экология». «В результате реализации проекта ожидается сокращение загрязненности воздуха в российских промышленных центрах, создание современной системы управления отходами, обеспечение жителей страны качественной питьевой водой, образование 24 новых особо охраняемых природных территорий. Все эти меры улучшат качество жизни более 40 миллионов россиян», — подчеркнул Кобылкин.

«Обращение с отходами — это система жизнеобеспечения. Сбой в работе всего на один день приводит к мусорному коллапсу и экологической беде на отдельно взятой территории. В новогодние праздники нагрузка на данную отрасль всегда возрастала. Прошу взять на особый контроль с персональной ответственностью. Проведите необходимые организационные мероприятия с ответственными службами и представителями региональных операторов. Отдельная забота регионов и муниципалитетов — запуск горячей линии для населения с целью оперативного реагирования на вопросы о реформе ТКО, о сбоях. Установить круглосуточное дежурство», — заключил чиновник.

До запуска реформы ТКО остается 10 дней, напоминает пресс-служба Минприроды. Ответственные за ее реализацию на местах также должны провести ревизию контейнерных площадок, проверить готовность автопарка и графики вывоза отходов.

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках нового майского указа президента России Владимира Путина.

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