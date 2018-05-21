Экологическое страхование предложили сделать обязательным

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предложила закрепить в законодательстве понятие «экологическое страхование», передает Агентство городских новостей «Москва».

«Я считаю, что в законодательстве должно быть внесено положение о том, что, когда проектируется тот или иной объект, крупный и промышленный в том числе, должна закладываться, так называемая часть экологического страхования. Для того чтобы после реализации проекта были деньги на рекультивацию территорий, на восстановление и компенсацию того вреда, который был нанесен окружающей среде», — сказала она в ходе круглого стола на тему: «Протестные экологические акции: кому выгодно?»

Сенатор добавила, что подобная практика «применяется во всем мире». Гехт уточнила, что проект должен содержать, в том числе, и стоимостную оценку экологических рисков.

На круглом столе был представлен экспертный доклад «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире». Авторы привели список из 47 крупных промышленных проектов в РФ, которые в 2009-2017 годах были остановлены или оказались в конфликтной ситуации из-за «экологического экстремизма». В научной работе описаны конкретные примеры технологий, используемых для блокирования крупных инфраструктурных проектов.

В документе указывается на то, что влиятельные силы на Западе используют активность различных общественных организаций, оказывающих давление на промышленность и государственные институты развития через инструменты экологического протеста. В России, по их мнению, значительная часть таких выступлений с начала 1990-х годов направлена против стратегических отраслей промышленности: горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической. В частности, речь идет о том, что представители несистемной оппозиции активно используют экопротесты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионах.