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Стали известны сроки подорожания ОСАГО

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Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать с 31 августа нынешнего года. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект Банка России, в котором прописано изменение как базовых тарифов ОСАГО, так и коэффициентов к ним.

Сейчас базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста его владельца и его водительского стажа. Кроме того, существует коэффициент предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП.

Российские автостраховщики давно настаивают на увеличении тарифов. По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, оптимальным решением было бы полное освобождение ОСАГО от госрегулирования. Вследствие этого для безубыточных клиентов его стоимость может снизиться до 50 процентов, а для убыточных — возрасти на 25–50 процентов. «Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа»,— подчеркнул он.

В мае 2017 года ЦБ предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно инициативе, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

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