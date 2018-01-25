Раскрыты подробности масштабной реформы техосмотра автомобилей

Минэкономразвития готовит масштабную реформу техосмотра (ТО) автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материала ведомства.

«Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить наказанием за "управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности"», — отмечает издание. Штраф составит 800 рублей.

ГИБДД сможет выявить факт нарушения, не останавливая автомобиль: с помощью дорожных камер машину проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра.

В случае, если из-за технической неисправности машины, не прошедшей техосмотр, произошло ДТП, страховщик получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу. Такая норма будет внесена в закон об ОСАГО.

Контроль операторов техосмотра также ужесточат — диагностическая карта будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью технического эксперта. За мошенничество с диагностическими картами им грозит тюремный срок.

В 2016 году МВД предложило ужесточить контроль за процедурой техосмотра, обосновывая инициативу существенным ростом числа ДТП, в том числе с погибшими, с участием технически неисправных автомобилей.

Согласно данным ГИБДД, в 2017 году в России из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, это на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

В 2012 году функции проверки автомобилей забрали у ГИБДД и доверили частным операторам. Вместо талона техобслуживания были введены диагностические карты, контролировать которые должны страховщики при выдаче полиса ОСАГО.

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