Власти Подмосковья отчитались о создании заповедных зон

21 особо охраняемая природная зона (ООПТ) была создана в Подмосковье с начала года, всего министерство экологии разработало проекты 32 таких зон, сообщил заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 19 декабря.

Холодков подчеркнул, что ведомство намерено продолжить работу по расширению заповедных зон. По его словам, это позволит уберечь уникальные экосистемы от разрушения. Он напомнил, что сегодня в область насчитывается 246 особо охраняемых природных объектов.

Замминиста добавил, что в деле сохранения и приумножения заказников и заповедников министерство рассчитывает на помощь местных жителей. Холодков анонсировал опрос на портале «Добродел», где граждане смогут озвучить свои предложения относительно усиления охраны окружающей среды.

«Мнение жителей для нас крайне важно», — заключил замминистра.

В середине мая власти Мособласти отметили природную уникальность региона. В сообщении пресс-службы областного правительства отмечалось, что по видовому разнообразию флоры и фауны с Подмосковьем могут соперничать только Алтай или Сибирь.