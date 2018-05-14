В Подмосковье появятся особо охраняемые природные зоны

Минэкологии заключило государственные контракты на проведение работ по организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения в пяти муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 14 мая.

«Подмосковье — уникальный в природном отношении регион. По видовому разнообразию флоры и фауны с Подмосковьем могут соперничать, разве что Алтай или Сибирь: около 1300 видов сосудистых растений, 77 видов млекопитающих, более 300 видов птиц. Ценнейших экосистем в Подмосковье множество, и наша задача — уберечь их, сохранить в неприкосновенности для будущих поколений», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он уточнил, что всего будет создано шесть особо охраняемых природных территорий суммарной площадью более восьми тысяч гектаров. Так, в Талдомском районе появятся государственный природный заказник «Дубравна» с местами обитания редких видов птиц водно-болотного комплекса, а также заказник «Темповский» с верховым болотом, местами обитания глухаря, тетерева, рябчика.

В Щелковском районе организуется заказник «Душоновские болота» с комплексом верховых и переходных болот. Кроме того, в районе появится памятник природы «Никольская лесная дача» с искусственными лесонасаждениями середины XIX века.

В Раменском районе создается памятник природы «Баулинский лес» со старовозрастными черноольховыми лесами, старинными парковыми насаждениями. В городском округе Домодедово и Ленинском муниципальном районе организуется памятник природы «Природно-исторический комплекс Горьковский», уточняется в сообщении.

В августе прошлого года Министерство экологии Московской области взяло под охрану клюквенные болота в городском округе Шаховская, на землях Волоколамского лесничества.