Российские коммунальщики не смогли победить «вечную» лужу

Жители Владимира регулярно жалуются в городской комитет по благоустройству на «вечную» лужу в районе пешеходного перехода на улице Строителей. Коммунальщики боролись с лужей в течение года, но так и не смогли устранить ее, сообщает городской портал «ТВ Миг».

Коммунальные службы Владимира различными способами пытались избавиться от лужи, но не достигли успеха. «Данная лужа была у нас не единожды в год ремонтирована. Сейчас она стала меньше. Конкретного решения прямо сейчас я вам не скажу. Пытались бороться с этой вещью, и фрезеровали, и укладывали покрытие, но лужа все равно есть», — приводит издание слова заместителя начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Еропова.

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Состояние лужи доставляет местным жителям множество неудобств, особенно в дождливые дни. «Каждый день я иду на работу через этот пешеходный переход, но лужа становится только больше. Очень неудобно стоять на светофоре, особенно когда много людей. Могут случайно толкнуть и с легкостью провалишься в эту яму», — рассказала «ТВ Миг» живущая на улице Строителей Людмила Мануйлова.

В конце сентября в соцсетях было опубликовано видео, на котором башкирские коммунальщики косят траву ручной газонокосилкой во время сильного снегопада. Это не первый случай такого рода — время от времени российские коммунальные службы «косят снег» ради отчетности.

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