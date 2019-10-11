Многоэтажку в российском городе затопило кипятком

В Кировске (Мурманская область) из-за прорыва трубы на техническом этаже затопило горячей водой целое крыло девятиэтажки. Об этом написали жители дома в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась на улице Дзержинского. Прорыв был насколько сильным, что, затопив квартиры, вода просочилась сквозь стены здания наружу.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ / vk.com

Пресс-секретарь администрации города Татьяна Никуличева заявила, что ведется работа по устранению последствий аварии. В доме заменили часть трубы, коммунальщики работают на затопленном чердаке дома. Местные власти заявили о готовности рассмотреть вариант с расселением пострадавших.

Летом 2019 года в Белозерске (Вологодская область) дачница попыталась провести себе водопровод. Однако нанятая ею для этого бригада нарушила правила проведения работ по бурению и наткнулась на подземное озеро. В результате фонтанирующая скважина затопила уже несколько участков вокруг и начала затягивать дом хозяйки участка под землю.

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