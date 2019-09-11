Названа главная угроза жилью россиян

Наиболее распространенной причиной ущерба загородной недвижимости в России остается пожар. Об этом говорится в материалах компании «АльфаСтрахование» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике организации, на ущерб от пожара в 2019 году пришлось 38 процентов всех страховых случаев. Второе место занимают заливы водой из-за повреждения коммуникаций, третье — кражи имущества. По этим поводам в компанию обратились 24 и 14 процентов тех клиентов, у которых в 2019 году произошел страховой случай.

Как отмечают страховщики, за возмещением чаще всего обращаются владельцы элитной недвижимости за городом — на них приходится половина всех обращений. Основная причина в этом случае, по информации «АльфаСтрахования», — заливы водой: как правило, в высококлассных загородных домах устанавливаются сложные водопроводные и канализационные системы.

В марте в компании «Ингосстрах» составили рейтинг основных угроз всем видам жилья, также основанный на статистике страховых выплат. По их данным, в 2018 году причиной страховых случаев чаще всего становились повреждения водой, однако самая крупная выплата — в размере 120 миллионов рублей — была сделана россиянину, жилье которого пострадало от короткого замыкания.

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