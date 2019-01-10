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Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса

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Подвал жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга залило водой из-за полутораметрового матраса, застрявшего в канализационной трубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Инцидент произошел в жилом доме на Загребском бульваре, уточняет агентство. Причиной подтопления дома стал засор в канализационной трубе диаметром 300 миллиметров. Как выяснили коммунальщики, там застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра.

Специалисты ликвидировали коммунальную аварию, попросив впредь не использовать канализацию для утилизации мусора.

В начале января в канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора. Его размеры сопоставимы с Пизанской башней. Для избавления от сгустка рабочим понадобится около восьми недель.

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