Спущенные в унитаз десятки тысяч евро отдадут уборщицам

Прокуратура кантона Женева не смогла выяснить, зачем две женщины спустили в канализацию десятки тысяч евро. После прекращения расследования деньги могут достаться людям, которые их нашли, сообщает Bloomberg.

11 мая 2017 года в одном из банков в центре швейцарского города Женева засорилась канализация. Из труб извлекли десятки купюр на сумму около 40 тысяч евро (три миллиона рублей). В тот же день сотрудники соседней кондитерской обнаружили в туалете 8,5 тысячи евро (640 тысяч рублей). Вечером уборщица расположенного неподалеку кафе выудила из унитаза 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей), а через месяц в туалете пиццерии нашли еще 40 тысяч евро (три миллиона рублей).

Происхождением денег заинтересовались правоохранительные органы. «На сегодняшний день известно, что две женщины — испанки по национальности, — выбрасывали их в туалеты», — заявил в сентябре 2017 года пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан. По его словам, сама по себе порча денег — не преступление, однако женщин могут привлечь к ответственности, если выяснится, что оказавшиеся в канализации купюры получены незаконным путем.

Многие купюры были порезаны ножницами, а услуги сантехников по прочистке труб обошлись в тысячи швейцарских франков (тысяча франков — около 70 тысяч рублей). В 2017 году сообщалось, что с банком и другими заведениями, где нашли деньги, связался адвокат женщин и предложил возместить понесенные ими расходы.

Спустя полтора года прокуратора кантона Женева объявила о прекращении расследования. Правоохранительным органам не удалось установить, почему десятки тысяч евро оказались в канализации. Оснований для того, чтобы предъявить обвинения их владелицам, тоже нет. Теперь деньги, все это время хранившиеся в полиции, смогут забрать сотрудники кафе, пиццерии и кондитерской, которые их нашли. Для этого им необходимо подать заявление.

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