Брошенная в унитаз пачка долларов взбудоражила Instagram

Пользователь Instagram с ником theyseeghost опубликовал видео, на котором он демонстративно спускает в канализацию пачку 20-долларовых купюр. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На выложенных в интернет кадрах молодой человек позирует перед зеркалом с деньгами в руках. Затем он отсчитывает примерно 320 долларов и бросает их в унитаз.

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. Многие усомнились в богатстве theyseeghost, потому что видео снято на устаревший смартфон iPhone 5, снятый с производства еще в 2013 году. Другие высказали предположение, что купюры поддельные.

В 2014 году сообщалось, что жительница Германии смыла в унитаз около 400 тысяч евро, которые она выиграла в лотерею.