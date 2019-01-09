Сгусток жира размером с Пизанскую башню нашли в британской канализации

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В канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора. Об этом сообщает издание Devon Online.

Размеры «жирберга» — сгустка, образовавшегося из застывшего жира, масла и слипшихся салфеток, выброшенных жителями города в унитаз, сопоставимы с Пизанской башней.

Директор компании South West Water, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод в регионе, Эндрю Роантри (Andrew Roantree) отметил, что это крупнейший «жирберг» из когда-либо обнаруженных в графстве, а также один из самых больших, найденных в прибрежных городах. По его словам, для избавления от сгустка рабочим понадобится около восьми недель. Работать придется в костюмах химзащиты с автономным дыхательным аппаратом.

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«К счастью, мы обнаружили его вовремя, и он не представляет риска для курортной зоны», — добавил Роантри. Его организация планирует провести несколько кампаний по информированию граждан о том, как бережно относиться к канализации.

Подобные «жирберги» регулярно обнаруживают в канализации по всей Великобритании. В сентябре 2017 года в лондонской канализации нашли сгусток жира весом 130 тонн. По прочности «жирберг», растянувшийся на четверть километра, можно было сравнить с бетоном.

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