Огромная скульптура из жира заставит англичан похудеть

В Лондоне установили огромную скульптуру из жира, чтобы заставить граждан задуматься о лишнем весе. Об этом сообщило издание The Independent.

Огромный «жирберг» сделан из настоящего животного жира. Его высота сопоставима с двухэтажным автобусом, а ширина составляет три метра. По замыслу создателей, огромный неприглядный арт-объект спровоцирует жителей города подумать о своих пищевых привычках и о переедании в период рождественских праздников.

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Они приурочили его установку к выходу исследования. В ходе него две тысячи человек признали, что набрали в среднем два килограмма за зимние праздники. Также ученые обнаружили, что 11 процентов из тех, кто решил начать вести здоровый образ жизни с января, уже бросили свои попытки. Предположительно их число вырастет до 37 процентов уже к 19 января.

В сентябре 2017 года в лондонской канализации нашли 130-тонный сгусток жира. Он растянулся на 250 метров по подземной трубе. «Жирберг» в основном состоял из жира и масла с вкраплениями слипшихся салфеток, подгузников и презервативов. По прочности сгусток можно было сравнить с бетоном.

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