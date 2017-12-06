В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира

Американка Кэти Рид (Katie Reed) поделилась видеорецептом любимого рождественского салата в своем блоге и на YouTube-канале, вызвав ужас подписчиков.

Свою кулинарную находку она назвала «Салат 7 Up». Женщина отметила, что это ее любимое блюдо, которое к тому же «выглядит очень мило». В кипящую газировку надо добавить маршмеллоу и мармелад из лайма. Затем в застывшую смесь вмешать мягкий сыр Филадельфия, коктейльную вишню и пюре из ананаса, а в заключение добавить туда взбитые сливки и майонез.

Комментаторы на YouTube назвали изобретение Рид «грехом», «темным колдовством» и «самым ужасным салатом в мире». Один из них отметил, что «зеленую массу из сахара и жира вряд ли можно назвать салатом».