В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды

Пользователь популярного развлекательного портала 9gag опубликовал подборку блюд, которые едят в Германии. Посетители портала сочли вкусовые предпочтения немцев странными, а саму запись — самым отвратительным постом о еде в интернете.

Автор поста разместил фотографии 14 блюд и сопроводил их короткими подписями. По его словам, немцы очень любят есть картошку фри с майонезом, могут полакомиться маринованной, а потом отваренной ветчиной или cалатом с соленой селедкой под майонезным соусом.

Еще в Германии готовят салат из вареной колбасы, сыра и маринованных огурчиков, посыпая содержимое укропом, а также любят Mett — бутерброд с перемолотой свининой или телятиной, приправленной перцем, солью и репчатым луком.

Фото: 9gag Маринованная, а затем отваренная ветчина 1 /8

Автор записи обратил внимание на то, что в стране продаются сладости от Haribo в форме ягодиц с ушами и под названием «... с ушами». Он также показал, как выглядят маринованные сосиски из супермаркета.

Вкусы немцев вызвали недоумение у пользователей ресурса. Некоторым показалось, что немецкая еда «просто отстой». «Отвратительное дерьмо», — охарактеризовал подборку пользователь Greentimmey. «Сырая свинина? Зачем?» — вопрошает другой посетитель портала. «Я из Германии, и я ем только эти фри. Остальное просто ужасно ...» — завил один пришедших в комментарии юзеров.

Вокруг картофеля фри с майонезом разгорелся целый спор. Пользователи утверждали, что с таким соусом фри едят и в США, и в других странах Европы. Кое-кто отметил, что вообще все блюда, указанные в списке там или иначе распространены в других европейских странах и называть их немецкими некорректно. Некоторые стали на сторону салата с селедкой, признавая, что иногда он бывает очень вкусным, равно как и сырая свинина.

