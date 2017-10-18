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Жируха

В лондонской канализации нашли мерзкое нечто

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Кадр: фильм «Слизняк»

В середине сентября в старинном коллекторе под одной из центральных улиц Лондона нашли огромный жировой «айсберг» из застывшего масла, слипшихся салфеток, подгузников и другого мусора. Его планировали ликвидировать за три недели, однако работа продолжается до сих пор. «Лента.ру» выясняла, что творится в лондонской канализации.

Жировую махину обнаружили во время рутинной проверки. Инженеры Thames Water (так называется лондонский аналог нашего Горводоканала) в белых защитных костюмах с дыхательными аппаратами и датчиками опасных газов наткнулись на него, когда осматривали старый коллектор под Уайтчепел-роуд в Ист-Энде Лондона.

Низкий кирпичный тоннель, построенный при королеве Виктории, преграждал сгусток застывшего жира и масла. Серая масса была твердой как камень и пахла так, что даже привычному человеку делалось не по себе. К обычным канализационным «ароматам» примешивалось зловоние гниющей органики. «Жир воняет хуже фекалий», — говорит бригадир рабочих, которым поручили устранение засора.

Глыба занимала почти 80 процентов коллектора высотой 120 сантиметров и шириной 90 сантиметров. Под землей 140-тонный сгусток растянулся на 250 метров от одной из самых больших мечетей Лондона до «Слепого попрошайки» — любимого паба близнецов Крэй, знаменитых гангстеров, которые в 1960-е контролировали весь Ист-Энд. Коллектор проходит под многочисленными забегаловками, ресторанчиками и магазинами, где выходцы из Бангладеш торгуют традиционной одеждой и обувью.

По словам менеджера канализационной сети Thames Water Алекса Сондерса, местным жителям повезло, что жир вовремя заметили. «Теперь мы можем разобраться с ним, пока он не перекрыл трубу целиком, — поясняет он. — Если мы опаздываем, сточные воды попадают в дома и затапливают все вокруг».

Горы экскрементов и реки нечистот

Хотя жир — это новая проблема, у Лондона всегда были непростые отношения с канализацией. До конца XIX века нечистоты по большей части собирали в выгребные ямы и сбрасывали в Темзу и другие реки, которые текли через город. Так поступали не только в Англии: московскую Неглинку упрятали под землю в том числе из-за ее чрезвычайной загрязненности.

За свои услуги золотари брали вдвое больше, чем квалифицированные рабочие, поэтому чистка выгребных ям была дорогим удовольствием. Многим не хватало на нее денег. В середине XIX века один из лондонцев описывал «груду экскрементов высотой с дом приличных размеров», которая выросла в самом сердце Ист-Энда. В записях градостроительного инспектора того времени упоминаются дома с подвалами, заполненными фекалиями до пояса. «Я обнаружил во дворе нечистоты глубиной почти шесть дюймов. В них были разложены кирпичи, чтобы жильцы могли перебраться на другую сторону, не промочив ноги», — рассказывал он.

Гниющие отбросы испускали ядовитый сероводород и огнеопасный метан. «По-видимому, газ по сливу поднялся из канализации в дом и вспыхнул, когда вошла служанка со свечой. Комнату заполнило пламя, а женщину силой взрыва подбросило к потолку», — так описывался примечательный инцидент, произошедший на Кингз-стрит в 1831 году. Кроме того, нечистоты попадали в питьевую воду, вызывая эпидемии холеры и других инфекционных болезней.

При отливе в канализацию спускались тошеры — охотники за потерянными вещами. Они бродили по тоннелям в плащах с глубокими карманами для добычи, прощупывая дорогу трехметровыми палками. Это было опасно, но прибыльно: за сутки можно было заработать до шести шиллингов (сегодня это соответствовало бы примерно трем тысячам рублей). Тошеров не пугали ни зараза («Они убеждены, что канализационные запахи полезны для их здоровья», — отмечал автор книги о лондонской бедноте Генри Мейхью), ни крысы (их разгоняли палкой). Тошеры сторонились только северной части города: ходили слухи, что там водятся подземные кабаны.

После «великого зловония» 1858 года, когда из-за жары мегаполис накрыло густое облако испарений, лондонские власти всерьез взялись за канализацию. Грандиозным строительным проектом руководил инженер Джозеф Базэлджет. Под землей прорыли сеть тоннелей общей протяженностью более тысячи миль. Именно тогда был проложен коллектор, в котором обосновался жировой «айсберг».

Жировой кристалл

Организация Thames Water борется с гигантскими сгустками затвердевшего жира с 2013 года. Первый «жирберг», как его сразу окрестили, перекрыл канализацию на юго-западе города. По своим размерам он был сопоставим с городским автобусом и весил 15 тонн — прилично, но все же на порядок меньше, чем глыба под Уайтчепелом. Его заметили, потому что в окрестных домах перестал действовать слив в унитазах.

С тех пор подобные находки происходят регулярно. Через пару недель после Уайтчепела еще один крупный сгусток жира выявили под лондонским Чайна-тауном — он весил 26 тонн. И хотя у Лондона есть своя специфика, другие крупные города мира тоже сталкиваются с этой проблемой.

Главный ингредиент жирбергов — масло и жир, которые остаются после приготовления еды. Под землей они охлаждаются, твердеют и откладываются на стенках труб, как холестерин в кровеносных сосудах человека, злоупотребляющего жирной пищей. В некоторых лондонских коллекторах жировые отложения достигают метровой толщины.

Другой необходимый ингредиент — влажные салфетки, которые бросают в унитаз. В канализации жир облепляет их и растет как снежный ком. При определенных условиях — очень быстро. Джозеф Базэлджет не мог этого предусмотреть — в его время влажных салфеток просто не было.

Чаще всего проблемы с жировыми отложениями возникают там, где много ресторанов. «Между точками образования жирбергов и высокой концентрацией учреждений общественного питания прослеживается явная связь», — утверждает Стив Спенсер из Thames Water. Статистика показывает, что хуже всего в этом отношении заведения, специализирующиеся на китайской кухне. Под ними жировые отложения почти неизбежны.

Если бы рестораны ставили на трубы жироуловители, проблемы бы не было, но в Лондоне это редкость. Инспекторы Thames Water проверили заведения на Уайтчепел-роуд и обнаружили, что все они смывают жир и масло прямо в канализацию.

Похитители жира

В Нью-Йорке рестораны обязаны использовать жироуловители, но запрет легко обойти. Город большой, за всем не уследишь. Чтобы выйти на след нарушителей, требуется настоящая детективная работа. В 2013 году газета New York Times рассказала, как эту задачу помог решить анализ данных. Городские власти раздобыли список сертификатов на оборудование для вывоза жира и сопоставили список тех, у кого его нет, с картой канализации. В результате перечень подозреваемых сократился настолько, что проверить каждого и отыскать виновников засорения канализации не составило труда.

Наличие жироуловителя не страхует заведение от проблем другого рода. После того как из жировых отходов научились делать биотопливо, на них возник спрос. Теперь, случается, злоумышленники проникают в рестораны, когда там никого нет, вскрывают баки с отбросами при помощи паяльной лампы и выкачивают жир на продажу. Четыре тысячи долларов за полчаса — неплохой заработок при минимальном риске: вряд ли кто обратится в полицию из-за отходов.

В Китае за канализационным жиром охотятся по другой причине. Некоторые китайские ресторанчики тайно от покупателей готовят на нем еду. Это привело к появлению своего рода современных тошеров. Они добывают отложения из труб и канализационных коллекторов, а потом отвозят их на подпольные фабрики. Там жир и масло фильтруют, кипятят, очищают, упаковывают и перепродают нечистоплотным поварам.

Считается, что в Китае каждое десятое заведение с низкими ценами готовит еду на так называемом сточном масле. Отличить его по запаху или вкусу почти невозможно, но разница все же есть. Оно токсично и нередко вызывает диарею или боли в желудке. Кроме того, при постоянном употреблении повышается вероятность развития рака или рождения детей с нарушениями развития.

Власти страны не первый год борются с этой напастью, но без особого успеха. В апреле в городе Выньчжоу за использование переработанного масла из канализации посадили в тюрьму 10 человек. Владельцы ресторана попали за решетку на 2,5 года, рядовые сотрудники — на сроки не менее восьми месяцев. Но многих не пугает даже тюрьма — так велика выгода. Пока сточное масло стоит в полтора раза дешевле настоящего, его будут покупать.

Жир истории

Несколько недель подряд восемь рабочих спускались в коллектор под Уайтчепел-роуд с лопатами, кирками и шлангами высокого давления. Они отбивали куски от жирового айсберга при помощи струй воды и ручных инструментов, а затем поднимали все это на поверхность. «Это абсолютный монстр. Чтобы его убрать, нужны значительные человеческие ресурсы и техника, — поясняет Мэтт Риммер из Thames Water. — Это практически как пробивать бетон».

Работа началась в сентябре и велась без остановки, но уложиться в три недели, о которых шла речь, не удалось. Сражение с жировыми отложениями продолжилось в октябре, а когда с ними будет покончено, сотрудники Thames Water займутся восстановлением тоннеля.

Добытый жир отправят на переработку — из него выйдет 10 тысяч литров биодизеля. Кроме того, на часть глыбы претендует Музей Лондона. Гигантскому сгустку жира, который вырос в канализационном коллекторе, должно быть место в истории города.

Олег Парамонов

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