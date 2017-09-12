130-тонный сгусток жира, салфеток и презервативов нашли под Лондоном

В лондонской канализации обнаружили 250-метровый сгусток жира и мусора, который весит 130 тонн. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает BBC News.

Жировой «айсберг» застрял в трубе, которую проложили под лондонским районом Уайтчепел в XIX веке при королеве Виктории. Его образуют застывшие жир и масло с включениями слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов.

В компании Thames Water, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод в Лондоне, утверждают, что это один из самых больших сгустков жира, с которыми им приходилось иметь дело. Чтобы его ликвидировать, понадобится три недели.

Мэтт Риммер (Matt Rimmer), заведующий сточной сетью в Thames Water, утверждает, что по прочности сгусток жира сравним с бетоном. Он заявил, что в его появлении виноваты люди, которые сливают в раковину масло и бросают мусор в унитаз.

В августе биологи МГУ выяснили, что микроводоросли можно применять для очистки сточных вод от органических соединений и минеральных веществ в условиях северного климата.