Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации

Издание BuzzFeed опубликовало фотографии предметов, обнаруженных в недрах гигантского «жирберга» (англ. fatberg — от «жир» и «айсберг») из лондонской канализации.

Журналисты предупредили, что снимки не стоит разглядывать во время приема пищи. Так, среди внутренностей «жирового монстра» оказались влажные салфетки, пакет из-под наркотиков, презервативы, ватные палочки, а также пластиковые бутылки и стаканы. Кроме того, была опубликована подробная фотография жирового сгустка.

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Снимки стали доступны в связи с выходом документального фильма «Вскрытие жироберга: секреты канализации» (Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers).

130-тонный сгусток жира был найден в лондонских сточных трубах в сентябре 2017 года. Он растянулся на 250 метров и в основном состоял из жира, масла, а также предметов, которые люди выбрасывают в туалет или раковину.

Работы по ликвидации «канализационного монстра» длились девять недель. В январе 2018 года в Лондоне появилась огромная скульптура из жира, призывающая граждан задуматься о лишнем весе.

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