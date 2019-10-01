Затопившую соседей россиянку задержали перед вылетом в Италию

Россиянку задержали в аэропорту перед вылетом в Италию, чтобы она пустила в свою квартиру в Архангельске коммунальщиков. Они хотели провести экстренный ремонт протечки в системе отопления. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Жители одного из домов в Октябрьском округе Архангельска подали в суд на владелицу квартиры, где случился потоп, из-за чего во всем подъезде перекрыли горячую воду. Попасть в жилое помещение сотрудники ЖКХ не могли, поскольку хозяйка проблемной квартиры давно не появлялась. Неоднократные выходы судебного пристава по адресу результатов тоже не дали.

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Собственницу объявили в розыск и вынесли постановление о временном ограничении ей выезда за пределы страны. В результате женщину задержали в московском аэропорту во время прохождения пограничного контроля. Она собиралась улететь домой в Италию, где постоянно проживает. В Россию гражданка прилетала, чтобы навестить родственников в Вологде, про потоп в собственной квартире ничего не знала. Женщина впустила коммунальщиков в помещение, и те починили лопнувший полотенцесушитель — причину аварии. Соседям дали горячую воду, а владелица квартиры благополучно вернулась в Италию.

По данным аналитиков, 80 процентов страховых случаев повреждения жилой недвижимости происходят именно из-за разрушительной силы воды. Два процента случаев составляют пожары, еще два — противоправные действия третьих лиц. Оставшиеся 16 процентов — это стихийные бедствия, битье окон и электротехнические риски.

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