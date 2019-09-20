Определена главная угроза для квартир россиян

Принадлежащие российским гражданам квартиры чаще всего страдают от заливов водой — к такому выводу пришли эксперты компании «АльфаСтрахование». Материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
В 80 процентах страховых случаев повреждения недвижимого имущества происходят именно из-за разрушительной силы воды, констатируют аналитики. На пожары приходится лишь 2 процента случаев, столько же было заявлено за год (с 1 июля 2018-го по 30 июня 2019-го) по риску противоправных действий третьих лиц.
«С разрушительной силой воды столкнулись четыре объекта жилой городской недвижимости из каждых пяти пострадавших», — подчеркивают страховщики. Оставшиеся 16 процентов случаев повреждений квартир связаны со стихийными бедствиями, битьем окон, электро-техническими рисками.
В августе текущего года в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций — пожаров, наводнений и ураганов. Согласно нормам документа, граждане по-прежнему могут самостоятельно принимать решение о покупке полиса, однако в случае бедствия те, кто его приобрел, получат большую компенсацию, чем те, кто от него отказался.