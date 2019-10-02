Названа главная угроза дачам россиян

За лето 2019 года больше всего урона дачам россиян нанесли стихийные бедствия. Число пострадавших от них увеличилось на 24 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
В страховую компанию обратилось за компенсацией больше 250 человек, чья недвижимость пострадала от природных катаклизмов. В основном это жители Иркутской области, где произошло сильное наводнение. Общая сумма выплат превысила 35 миллионов рублей.
На втором месте — пожары. Этим летом пострадало гораздо меньше домов, чем прошлым, однако ущерб от возгораний оказался более существенным (180 заявок против 200 соответственно). Сумма выплат потерпевшим увеличилась на 23 процента и составила 59 миллионов рублей.
Третья позиция — противоправные действия (кражи, грабежи). Летом 2019 года более 30 клиентов компании получили возмещение ущерба на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Количество выплат по сравнению с прошлым годом выросло на 35 процентов, а общая сумма возмещенных убытков увеличилась в пять раз. Также потерпевшие обращались за компенсацией в связи со взрывом бытового газа, ударом молнии, падением летательных аппаратов и посторонних предметов и поломкой электрооборудования.
Ранее специалисты страховой компании подсчитали, что наиболее распространенной причиной ущерба загородной недвижимости в России остается пожар (38 процентов страховых случаев). На втором месте — заливы водой из-за повреждения коммуникаций (24 процента), третью позицию заняли кражи имущества (14 процентов).