У российских коммунальщиков начался сезон борьбы со снегом газонокосилками

Азамат Галин / Facebook

Башкирские коммунальщики вышли на улицы косить траву во время снегопада. Видео на своей странице в Facebook опубликовал местный предприниматель и общественник Азамат Галин.

На кадрах мужчина в оранжевой куртке косит ручной газонокосилкой сухостой вдоль пригородной трассы. Идет сильный снег.

Автор ролика не уточнил, где именно он снят. Сам Галин живет в Уфе.

«Независимая уральская газета» уточняет, что 23 сентября врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу регионального госкомитета по транспорту за траву и мусор вдоль дорог, особенно в районе населенного пункта Нагаево по Уфой. Позже в сети появилась жалоба, якобы написанная сотрудником учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района. Мужчина утверждал, что их и дворников послали работать в дождь и снег, чтобы выполнить указ губернатора.

Косящие снег коммунальщики ежегодно встречаются на улицах российских городов. Обычно делают они это перед приездом каких-либо чиновников или для выполнения плана.

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