На Урале спасателей заставили косить заснеженную траву перед приездом начальства

Группа сотрудников МЧС Екатеринбурга вышла косить торчащую из-под снега траву в селе Новоалексеевское, куда должно было приехать руководство ведомства. Видеозапись опубликовало E1.RU.

На кадрах видно, как более десяти мужчин в куртках с надписью «МЧС России» стригут заснеженную сухую траву бензиновыми триммерами и косят ручными косами. Трава поддается плохо, оборудование периодически ломается.

По информации издания, накануне начальникам спасательных частей был дан приказ отправить на покос по два человека. Инвентарь им поручили приносить свой. Обед не оплачивали.

В региональном управлении МЧС сообщили, что речь идет «об обычной уборке территории».

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