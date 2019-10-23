В России предложили запретить отключение воды и газа за долги

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий запрет на отключение газа и воды в домах и квартирах россиян, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

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Парламентарий предлагает, в частности, дополнить часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса следующим предложением: «Не допускается приостановление коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению, в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем».

По мнению Куринного, это изменение позволит защитить право граждан «на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях». Принятие и реализация законопроекта не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета, указывается в пояснительной записке к документу.

В минувшем сентябре стало известно, что совокупная задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 800 миллиардов рублей. Такую статистику представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

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