Раскрыт рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева. Документ опубликован на сайте правительства.

В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более, чем на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — там утвержден рост в размере 6,5 процента.

В первом полугодии плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъектов, включенных в перечень.

«Индекс по субъекту федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях», — отмечается в распоряжении.

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