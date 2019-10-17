Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

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Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге», сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Сенаторы опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики. В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. Кроме того, поскольку тепло является полностью тарифицируемым видом энергии, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.

В СФ считают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект.

В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

В 2015 году в Париже прошел климатический саммит ООН. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.

Документ, который, в частности, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем, должен прийти на смену Киотскому протоколу, принятому в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

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