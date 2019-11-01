Россиян захотели наделить правом не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам законотворца, ему регулярно поступают жалобы на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Депутат уточнил, что в России существует порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако эта процедура сложна и малопонятна, что приводит к массовым нарушениям прав граждан.

Власов пояснил, что его инициатива направлена на большую защиту прав потребителей — закрепить право не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода, если вода, свет, газ или тепло поступают с перебоями, а также за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства.

30 октября был утвержден рост тарифов ЖКХ в России. В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, в Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — там утвержден рост в размере 6,5 процента.