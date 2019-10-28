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В России решили судьбу нового налога Чубайса

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Минэкономразвития исключило положения об «углеродном налоге», предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Ведомство приняло это решение после критики предложений в Минэнерго, Минпромторге и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Отмечается, что скорректированная версия законопроекта направлена в правительство.

Ранее Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасались, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов заявил, что в случае принятия законопроекта об «углеродном налоге» вырастут тарифы ЖКХ. «Минэнерго оценило, что рост сбора на рубль приведет к росту тарифов на 1,2 рубля. Однако с учетом всех экономических факторов рост тарифов может составить 1,5-2 рубля в месяц», — указал он.

В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

В 2015 году в Париже прошел климатический саммит ООН. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата. Документ, который, в частности, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

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